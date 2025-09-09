Künstler Valentin Oman: Spuren einer Identität

Beeindruckender Künstler regt zum Nachdenken an

Wer schon einmal in der Kirche des Klosters Tanzenberg, im Slowenischen Gymnasium in Klagenfurt, im Technologiepark Villach oder im LKH Hermagor war und dort seine Arbeiten bestaunt hat; wer seine erst im Erinnerungsjahr 2025 vor dem Klagenfurter Konzerthaus errichteten Bronzestelen und die darauf festgehaltenen 164 der 836 zweisprachigen Ortsnamen genauer betrachtet hat, der weiß: Oman regt zum Nachdenken an, er beeindruckt.