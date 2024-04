Eklat um Horner wird auf Netflix aufgearbeitet

Seit Beginn der Saison dominiert vor allem ein Thema abseits der Rennstrecke die Formel-1-Schlagzeilen: Der Eklat um die angeblich von Christian Horner verschickten Sex-Nachrichten an eine Mitarbeiterin. Auch in der Netflix-Doku „Drive to Survive“ wird das Thema seinen Platz finden, wie Produzent James Gay-Rees nun bekannt gab.