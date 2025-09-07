Kehlmanns „Ostern“: Fest der bitteren Abrechnung

Einfach wird es nicht für die in einem Jahr antretende neue Josefstadt-Direktorin. Um dem von Herbert Föttinger Aufgebauten etwas entgegenzusetzen, braucht es Argumente von der Belastbarkeit eines Stahlträgers. Das Atout ist schon in Gefahr: Das fabulöse Ensemble wird durch Kündigungen beschädigt. Viel hängt nun davon ab, ob man das andere Alleinstellungsmerkmal halten kann: Die Josefstadt ist das aktivste Uraufführungstheater am Platz. Turrini und Mitterer haben hier ebenso Quartier genommen wie Thomas Arzt und Lisa Wentz aus der jungen Generation. Und, zum vierten Mal schon, der spektakuläre Einzelgänger Kehlmann.