Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bachmann-Preisträgerin

Ihre Texte muss man nicht nur lesen, sondern hören

Steiermark
26.10.2025 16:00
Steirische Autorin Natascha Gangl veröffentlicht ihre besten Sprechtexte
Steirische Autorin Natascha Gangl veröffentlicht ihre besten Sprechtexte(Bild: Daniel Sostaric)

Unerhört gut und innovativ sind die Texte der heurigen Bachmann-Preisträgerin Natascha Gangl. Im neuen Buch „Frische Appelle“ sind einige ihrer besten Sprechtexte der vergangenen Jahre vereint. Diese sollte man nicht nur lesen, sondern laut lesen: Denn erst im Hören erschließen sie sich zur Gänze.

0 Kommentare

Mit ihrem Dialekttext „DA STA“ hat die Steirerin Natascha Gangl heuer den Bachmannpreis gewonnen und die Literaturwelt mit ihrer fein ziselierten Spracharbeit, ihren eindrucksvollen literarischen Suchbewegungen und ihrer präzisen Textperformance elektrisiert. Für viele – auch in der Branche – war Gangl ein relativ neuer Name.

Dabei steht die gebürtige Radkersburgerin schon seit vielen Jahren mit ihren Texten im Rampenlicht – nur eben oft nicht auf den klassischen Lesebühnen. Sie schreibt viel fürs Theater (aktuell ist eines ihrer Projekte etwa für einen „Nestroy“-Theaterpreis nominiert) und gestaltet zudem künstlerische Hörspiele, die sie mit Musikern auch live performt – ein Erlebnis!

Gangl mit dem Bachmann-Preis in Klagenfurt
Gangl mit dem Bachmann-Preis in Klagenfurt(Bild: JOHANNES PUCH)

Denn Sprache ist für Gangl nicht nur Text und Inhalt, sondern auch Klang – nicht umsonst sehen ihre Texte im Print oft aus wie Kompositionen. Das wird auch in ihrem neuen Buch „Frische Appelle“ klar, das dieser Tage im Ritter Verlag (208 Seiten, 25 Euro) erschienen ist und einige ihrer besten „Sprechtexte“ der vergangenen Jahre vereint.

Texte sorgen für „Wer Wir Ung!“
Egal ob sie darin den Heimatbegriff demontiert oder Text-Bäume aufstellt, literarische Flugversuche unternimmt oder in ihren humorigen Klangcomics für „Wer Wir Ung!“ sorgt – Gangl verbindet in ihren Texten auf sehr kunstvoll Weise Sprachspiel und Sprachkritik und arbeitet sich dabei auch noch an einigen der drängendsten Probleme unserer Zeit ab.

Lesen Sie auch:
Natascha Gangl
Krone Plus Logo
Bachmann-Preisträgerin
„Ich versuche zu verstehen, woher ich komme“
06.07.2025
Bachmannpreis-Sieg
Grazer Literatur-Szene feierte Natascha Gangl
08.07.2025
„Da Sta“ gewinnt
Bachmannpreis geht an Steirerin Natascha Gangl
29.06.2025

Ein Tipp für den Konsum: laut lesen, denn diese Texte sind so unerhört gut und innovativ, dass man sie oft hören muss, um sie wirklich verstehen zu können. Wer sich jedoch darauf einlässt, taucht in die Sprachwelt einer Autorin ab, die schon seit Jahren eine der klügsten Stimmen und konsequentesten Forscherinnen der heimischen Literaturwelt ist.

Porträt von Christoph Hartner
Christoph Hartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
192.479 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
163.701 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Niederösterreich
Lokführer vergaß, im Bahnhof stehenzubleiben
143.341 mal gelesen
Zu einer kleinen Enttäuschung kam es für die Fahrgäste, die am Montag in Amstetten in die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf