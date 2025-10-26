Musical „On the Town“ feiert spätes Graz-Debüt

Eine Ode an New York und die Vergänglichkeit des Lebens

Es ist eine Art Fiebertraum, die Bernstein gemeinsam mit dem Autoren-Duo Betty Comden und Adolph Green sowie dem Choreografen Jerome Robbins geschaffen hat. Denn an der Oberfläche prickelt dieses Musical zwar wie Champagner und witzelt sich durch die Handlung wie eine Boulevard-Komödie. Doch vor allem in den Ballett-Szenen, die einen gewichtigen Teil dieses Musicals ausmachen, mischen sich Humor, Lebenshunger und ungehemmte Freude mit Erinnerungen und Vorahnungen an die Tristheit des Krieges und die Endlichkeit des Lebens. „On the Town“ ist damit nicht nur eine schwärmerische Ode an das bunte Leben in New York, sondern auch ein dreifaches Hoch auf das Leben im Moment.