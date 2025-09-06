Mehrere Alpinunfälle mit Verletzungen in Tirol

Panik am Berg

Mit Panikattacken hatten es zwei Frauen, eine 47- und eine 57-Jährige, einer insgesamt sechsköpfigen Bergsteigergruppe am Großglockner zu tun. Zuerst setzten sie wegen Erschöpfung gegen 17.15 Uhr aus und ließen den Rest der Gruppe alleine den Gipfel erklimmen, mit dem Plan, dass sie am Rückweg wieder „eingesammelt“ werden würden. Doch dann bekamen es die zwei Frauen mit der Panik zu tun und setzten den Notruf ab. Sie wurden mit dem Hubschrauber mittels Tau geborgen.