Mehrere Alpinunfälle mit Verletzungen in Tirol

Der schöne, herbstliche Samstag lockte so manch motivierten Alpinisten in die Tiroler Berge. Leider blieben Unfälle nicht aus. Eine Alpinistin verletzte sich den Knöchel, eine andere schlug mit dem Gesicht auf einem Stein auf, wiederum andere hatten es mit Panik zu tun.
Eine Deutsche (66) knöchelte auf einem Klettersteig in Schwendau am Samstag um, sodass sie sich weder vor- noch zurückbewegen konnte. Nachkommende Klettersteiggeher setzten schließlich den Notruf ab, wie die Polizei informiert. Die Alpinistin wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und anschließend in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen.
Mit Gesicht auf Stein aufgeschlagen
Auch in Hinterbichel ereignete sich am Samstag ein Alpinunfall. Eine Einheimische (61) wanderte über den „Venediger Höhenweg“, als sie gegen 14.40 Uhr unmittelbar oberhalb der Johannishütte auf nassem Untergrund ausrutschte und mit dem Gesicht gegen einen Stein aufschlug. Sie kam noch selbstständig zur Hütte und wurde von dort von einer Ärztin aus ihrer Wandergruppe erstversorgt. Anschließend brachte sie die Bergrettung ins Tal, wo sie die Rettung schließlich ins Krankenhaus brachte.
Panik am Berg
Mit Panikattacken hatten es zwei Frauen, eine 47- und eine 57-Jährige, einer insgesamt sechsköpfigen Bergsteigergruppe am Großglockner zu tun. Zuerst setzten sie wegen Erschöpfung gegen 17.15 Uhr aus und ließen den Rest der Gruppe alleine den Gipfel erklimmen, mit dem Plan, dass sie am Rückweg wieder „eingesammelt“ werden würden. Doch dann bekamen es die zwei Frauen mit der Panik zu tun und setzten den Notruf ab. Sie wurden mit dem Hubschrauber mittels Tau geborgen.
Auch am Wilden Kaiser kam es zu einem Alpinunfall: Schwere Verletzungen zog sich ein Deutscher (39) auf der Kletterroute Sonnenpfeiler zu. Er wurde vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen.
