ARGE Fahrrad gegen Helmpflicht für E-Bike

Internationale Beispiele zeigen: Mit einer Helmpflicht bricht die Radnutzung dramatisch ein – in Australien und Neuseeland um bis zu 40 Prozent, bei Jugendlichen sogar um 80. Für Österreich hieße das laut ARGE Fahrrad: statt einer geplanten Verdoppelung auf 13-14 % Radanteil könnte der Wert wieder auf 9-10 % fallen. Ein herber Rückschlag für die Klimaziele und den Mobilitätsmasterplan 2040.