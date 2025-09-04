ARGE Fahrrad gegen Helmpflicht für E-Bike

Österreichs Regierung will das Tragen eines Helmes für E-Biker verpflichten. Nach dem VCÖ spricht jetzt auch die ARGE Fahrrad, die Stimme der heimischen Fahrradindustrie, spricht ein deutliches „Nein“ aus, denn die Fahrradnutzung würde stark darunter leiden.
Internationale Beispiele zeigen: Mit einer Helmpflicht bricht die Radnutzung dramatisch ein – in Australien und Neuseeland um bis zu 40 Prozent, bei Jugendlichen sogar um 80. Für Österreich hieße das laut ARGE Fahrrad: statt einer geplanten Verdoppelung auf 13-14 % Radanteil könnte der Wert wieder auf 9-10 % fallen. Ein herber Rückschlag für die Klimaziele und den Mobilitätsmasterplan 2040.
Dabei ist schon jetzt mehr als jedes zweite verkaufte Fahrrad in Österreich ist ein E-Bike. Sie ersetzen Autofahrten und treiben so die Mobilitätswende voran. Eine Pflicht würde diesen Boom abwürgen und spontane Alltagsfahrten erschweren.
Die Unfallzahlen sprechen eine klare Sprache: Kein einziger tödlicher E-Bike-Unfall 2024 passierte auf Radwegen. Alle 20 Todesfälle ereigneten sich auf normalen Straßen – oft mit Tempo 50 oder mehr. Die ARGE Fahrrad fordert daher: mehr sichere Radwege, Kreuzungen und niedrigere Tempolimits.
Ein aktuelles OGH-Urteil zeigt außerdem: Wer ohne Helm stürzt, muss bereits jetzt mit Kürzungen beim Schmerzengeld rechnen. Eine Pflicht würde diese Praxis nur verschärfen – zum Vorteil der Versicherungen, zum Nachteil der Opfer.
In der gesamten EU gibt es keine allgemeine Helmpflicht für E-Bikes bis 25 km/h. Dennoch tragen in der Schweiz bereits 70 % freiwillig Helm. Auch im Skisport stieg die Helmquote in Österreich ohne Zwang auf rund 90 %. Bewusstseinsarbeit funktioniert – auch ohne Gesetz.
Die Lösungsvorschläge der ARGE Fahrrad:
Eine Helmpflicht würde laut ARGE Fahrrad den Radverkehr massiv ausbremsen, die Klimaziele gefährden, Unfallopfer finanziell schwächen – und gleichzeitig das eigentliche Problem, die Infrastruktur, nicht lösen.
