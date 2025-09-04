Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Helme ja – Zwang nein

ARGE Fahrrad gegen Helmpflicht für E-Bike

Radkrone
04.09.2025 09:22
(Bild: RUDI SCHEDL)

Österreichs Regierung will das Tragen eines Helmes für E-Biker verpflichten. Nach dem VCÖ spricht jetzt auch die ARGE Fahrrad, die Stimme der heimischen Fahrradindustrie, spricht ein deutliches „Nein“ aus, denn die Fahrradnutzung würde stark darunter leiden. 

0 Kommentare

Internationale Beispiele zeigen: Mit einer Helmpflicht bricht die Radnutzung dramatisch ein – in Australien und Neuseeland um bis zu 40 Prozent, bei Jugendlichen sogar um 80. Für Österreich hieße das laut ARGE Fahrrad: statt einer geplanten Verdoppelung auf 13-14 % Radanteil könnte der Wert wieder auf 9-10 % fallen. Ein herber Rückschlag für die Klimaziele und den Mobilitätsmasterplan 2040.

Dabei ist schon jetzt mehr als jedes zweite verkaufte Fahrrad in Österreich ist ein E-Bike. Sie ersetzen Autofahrten und treiben so die Mobilitätswende voran. Eine Pflicht würde diesen Boom abwürgen und spontane Alltagsfahrten erschweren.

Die Unfallzahlen sprechen eine klare Sprache: Kein einziger tödlicher E-Bike-Unfall 2024 passierte auf Radwegen. Alle 20 Todesfälle ereigneten sich auf normalen Straßen – oft mit Tempo 50 oder mehr. Die ARGE Fahrrad fordert daher: mehr sichere Radwege, Kreuzungen und niedrigere Tempolimits.

Ein aktuelles OGH-Urteil zeigt außerdem: Wer ohne Helm stürzt, muss bereits jetzt mit Kürzungen beim Schmerzengeld rechnen. Eine Pflicht würde diese Praxis nur verschärfen – zum Vorteil der Versicherungen, zum Nachteil der Opfer.

Lesen Sie auch:
Schon jetzt setzten viele E-Biker freiwillig einen Helm auf – eine Helmpflicht würde nur ...
Mitschuld bei Unfällen
VCÖ warnt vor Helmpflicht für E-Bike-Fahrer!
21.08.2025

In der gesamten EU gibt es keine allgemeine Helmpflicht für E-Bikes bis 25 km/h. Dennoch tragen in der Schweiz bereits 70 % freiwillig Helm. Auch im Skisport stieg die Helmquote in Österreich ohne Zwang auf rund 90 %. Bewusstseinsarbeit funktioniert – auch ohne Gesetz.

Die Lösungsvorschläge der ARGE Fahrrad:

  • Bessere Infrastruktur: mehr Radwege, sichere Kreuzungen, Tempo 30 in Städten.
  • Freiwillige Förderung: Aufklärung, Rabatte, Bonusmodelle mit Handel und Versicherungen.
  • Kulturwandel: Helmtragen als Zeichen von Verantwortung etablieren – mit Vorbildern aus Sport und Politik.

Eine Helmpflicht würde laut ARGE Fahrrad den Radverkehr massiv ausbremsen, die Klimaziele gefährden, Unfallopfer finanziell schwächen – und gleichzeitig das eigentliche Problem, die Infrastruktur, nicht lösen. 

Porträt von Hannes Wallner
Hannes Wallner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Cop-Cam-Video zeigt:
Held zieht Mann aus brennendem Wrack
Alles nur Fake!
Nach „Panda-Hunden“: Zoo malt Esel wie Zebra an
Beni Hafner alias Oimara sorgte mit „Wackelkontakt“ für einen Hit in den Skihütten.
Krone Plus Logo
Abgehen zu Möbelstück
„Ich wusste sofort, dass dieses Lied ein Hit wird“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.915 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
169.621 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
148.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1292 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1246 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1165 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Mehr Radkrone
Helme ja – Zwang nein
ARGE Fahrrad gegen Helmpflicht für E-Bike
North Cape 4000
Bikepacking Europa: Von den Alpen zum Eismeer!
Mitschuld bei Unfällen
VCÖ warnt vor Helmpflicht für E-Bike-Fahrer!
Selbstversuch
Fahrradboten: Viel schneller als der Hunger kommt!
Wer profitiert davon?
Bosch CX-Update: Vom Marathonläufer zum Bergkönig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf