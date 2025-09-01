Autolenker erfasste Radfahrerin auf Schutzweg

Den Hinterreifen des Fahrrads einer 24-jährigen Deutschen erfasste ein bislang unbekannter Autolenker in Innsbruck. Die Frau kam zu Sturz und wurde in der Klinik behandelt. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls, der sich bereits in der Vorwoche ereignet hatte.
Am vergangenen Donnerstag (28. August) gegen 19.30 Uhr fuhr eine 24-jährige Deutsche mit ihrem Fahrrad auf dem Gehsteig der Andreas-Hofer-Straße in Innsbruck in Richtung Westbahnhof.
An der Egger-Lienz-Straße überquerte sie die Fahrbahn auf dem Schutzweg im Bereich der dortigen Baustelle. Dabei kollidierte ein in Richtung Westen fahrender weißer Pkw mit dem Hinterreifen des Fahrrads, woraufhin die 24-Jährige stürzte.
Der Pkw setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Westen fort. Die Frau begab sich am Folgetag aufgrund von Schmerzen in die Klinik Innsbruck. Zeugen des Unfalls bzw. die Person, die den Pkw gelenkt hat, werden gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133 / 7591 in Verbindung zu setzen.
