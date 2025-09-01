Autolenker erfasste Radfahrerin auf Schutzweg

Der Pkw setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Westen fort. Die Frau begab sich am Folgetag aufgrund von Schmerzen in die Klinik Innsbruck. Zeugen des Unfalls bzw. die Person, die den Pkw gelenkt hat, werden gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Telefonnummer 059133 / 7591 in Verbindung zu setzen.