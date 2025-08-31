Restmüll-Rückstau vor den Verbrennungsanlagen

Forderungen an Politik, Verbesserung erwartet

All das führt laut Zitterbart dazu, dass Tirols Entsorgungsbetriebe ihre Abnehmerstruktur erweitern – früher waren es ein bis zwei. Aber: „Kurzfristige Mengen sind am Markt teurer“, sagt Zitterbart. Helfen würde Entsorgungsbetrieben, wenn die Errichtung von Übernahmestellen und Lagerkapazitäten leichter genehmigt würden. Außerdem müsse es einfacher werden, Zulassungen zu bekommen, um Müll zu Spitzenzeiten ins Ausland zu exportieren.