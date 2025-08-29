Jubel um Swift-Verlobung ++ VIP-Glanz in Salzburg

Was für eine Society-Woche: Taylor Swift ist verlobt – und die Gerüchteküche brodelt, denn auch andere Stars sorgen für Liebes-Spekulationen. In Salzburg glänzten Stars wie Bob Geldof und Iris Berben, während im krone.tv-Studio Bruce Darnell für Lacher sorgte und Tara Tabitha und Dennis Lodi über ihre Beziehung auspackten.