Abbau der Zelte für Flüchtlinge an der Ostgrenze

Der Ansturm hat nachgelassen

Die dramatischen Bilder von damals sind dunkle Vergangenheit. Der europaweite Kampf gegen die Schleppermafia zeigt Wirkung. Während im Juni 2022 bundesweit mehr als 10.700 illegale Fremde aufgegriffen worden sind, waren es heuer im Vergleichsmonat nicht einmal 1100. Im Burgenland bewegen sich die Zahlen der Migranten, die 2025 aus Ungarn eingewandert sind, zwischen 15 in der Woche von 7. bis 13. April und 108 von 21. bis 27. Juli.