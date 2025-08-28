Frau (47) mit E-Bike gestürzt und schwer verletzt

Michelle Hunziker spricht erstmals über neue Liebe
„Wirklich glücklich!“
Im Krankenhaus endete die Ausfahrt mit dem E-Bike für eine Deutsche in Musau im Tiroler Bezirk Reutte am Mittwoch. Bei einer Kreuzung kam die 47-Jährige zu Sturz. Die Rettungskräfte waren gefordert.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es um kurz vor 15.30 Uhr. Die 47-Jährige fuhr mit ihrem E-Bike in Musau auf der Gemeindestraße in Richtung Vils. „Auf der Höhe des Hauses ,Platte 3‘ lenkte sie im Kreuzungsbereich nach links und kam dabei selbstverschuldet zu Sturz“, heißt es von der Polizei.
Die Deutsche wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus Reutte eingeliefert werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.