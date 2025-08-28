Frau (47) mit E-Bike gestürzt und schwer verletzt

Zu dem folgenschweren Unfall kam es um kurz vor 15.30 Uhr. Die 47-Jährige fuhr mit ihrem E-Bike in Musau auf der Gemeindestraße in Richtung Vils. „Auf der Höhe des Hauses ,Platte 3‘ lenkte sie im Kreuzungsbereich nach links und kam dabei selbstverschuldet zu Sturz“, heißt es von der Polizei.