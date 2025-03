Bombendrohung in Disco: „War betrunkener Fehler“

Eine rauschende Partynacht im Bollwerk in Graz-Puntigam wurde vor einem Jahr durch ein Großaufgebot an Polizei samt Spürhunden kurz nach Mitternacht jäh beendet: Nachdem beim Roten Kreuz ein Anruf eingegangen war, wonach ein unbekannter Mann mehrere Bomben in der Disco platziert hätte, wurde das Lokal geräumt und für die Nacht geschlossen. Gefunden wurde nichts, zurückblieben Hunderte verärgerte Nachtschwärmer.