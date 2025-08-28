Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krixi Kraxi & Zum Wohl

Es stürmt wieder in Burgenlands Kellern!

Burgenland
28.08.2025 06:00
Drei Generationen Pillinger: Christopher, Josef und Hannes. Alle drei freuen sich auf möglichst ...
Drei Generationen Pillinger: Christopher, Josef und Hannes. Alle drei freuen sich auf möglichst viele Sturm- und Weinliebhaber im Heurigen.(Bild: Charlotte Titz)

Jetzt beginnt für die Winzer die Hochsaison. Gelesen wird jetzt schon für Jungweine und den allseits beliebten „Sturm“. 

0 Kommentare

Im Weingut Urbanikeller Pillinger in Mönchhof wurden am Dienstag die Bouvier-Trauben von den Reben geschnitten. Aus ihnen wird Jungwein – der „Young Hero 2025“, der in rund drei Wochen in der Flasche sein wird. Ein Teil davon wird im Heurigen am Wochenende aber schon als Sturm über die Theke gehen. „Beim Sturm hat die Gärung erst begonnen und Zucker wird in Alkohol umgewandelt“, erklärten Hannes Pillinger und sein Sohn Christopher.

 Das prickelnde Getränk schmeckt daher noch süß, hat aber auch schon Alkohol. „Man sollte vorsichtig damit umgehen“, lachen die Weinbauern, die erst vor kurzem mit ihrem Wein wieder Salonsieger geworden sind. Die Qualität der Trauben ist heuer sehr gut, dementsprechend freut man sich bereits auf einen guten Tropfen.

Auch, wenn der Sturm von den Gästen schon heiß ersehnt und erwartet ist, wurde früher mehr getrunken. „Da reden wir aber von jedem Akohol. Egal, ob Sturm oder Wein, die Leute sind vorsichtiger geworden“, so die Pillingers.

Die Bouviertrauben sind für Jungwein und Sturm geerntet worden.
Die Bouviertrauben sind für Jungwein und Sturm geerntet worden.(Bild: Christopher Horvath)

Wer – ob des Autofahrens – einen Sturm mitnehmen möchte: ab Freitag ist er im Heurigen in Mönchhof erhältlich. Denn natürlich kann das gute angegorene Tröpferl auch zuhause konsumiert werden. Samstag gibt’s im Urbanikeller zwar eine geschlossene Gesellschaft, am Sonntag steht der Heurigenkalender aber wieder auf Grün. Genauso wie die kommenden Wochenenden. Also: „Krixi-Kraxi und zum Wohle!“

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
18° / 32°
Symbol heiter
Güssing
15° / 32°
Symbol heiter
Mattersburg
16° / 32°
Symbol heiter
Neusiedl am See
17° / 32°
Symbol heiter
Oberpullendorf
17° / 32°
Symbol heiter

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
154.144 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
93.936 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
91.887 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1822 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1678 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Salzburg
Vergleich: Lebensmittel bis zu 117 Prozent teurer!
1218 mal kommentiert
Eine AK-Erhebung hat ergeben, dass Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs in Bayern netto ...
Mehr Burgenland
Das wird legendär
Herzog und Polster gehen gemeinsam auf die Bühne
Ärger in Halbturn
Listen-Gemeinderat ortet falsche Protokolle
Kulturfestival
Bei diesem „Herbstgold“ wäre gar Haydn in Ekstase
54. Inform eröffnet
Signal für die Wirtschaft und die ganze Region
Gemeinde-Aufreger
Grünraum am Sieberberg als Fläche für Schrottautos
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf