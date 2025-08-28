Es stürmt wieder in Burgenlands Kellern!

Im Weingut Urbanikeller Pillinger in Mönchhof wurden am Dienstag die Bouvier-Trauben von den Reben geschnitten. Aus ihnen wird Jungwein – der „Young Hero 2025“, der in rund drei Wochen in der Flasche sein wird. Ein Teil davon wird im Heurigen am Wochenende aber schon als Sturm über die Theke gehen. „Beim Sturm hat die Gärung erst begonnen und Zucker wird in Alkohol umgewandelt“, erklärten Hannes Pillinger und sein Sohn Christopher.