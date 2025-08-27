Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Naturschützer jubeln

Investor zieht Projekt im Buberlemoos zurück

Kärnten
27.08.2025 10:35
Das Buberlemoos ist gerettet – vorerst...
Das Buberlemoos ist gerettet – vorerst...(Bild: Die Grünen/Smartlake media)

Das heiß diskutierte Bauvorhaben am sensiblen Buberlemoos in Pörtschach am Wörthersee ist endgültig vom Tisch: Die Investoren haben ihren Antrag zurückgezogen.

0 Kommentare

Bereits im vergangenen Herbst war das umstrittene Vorhaben ins Wanken geraten. Ein naturschutzfachliches Gutachten fiel eindeutig negativ aus und bescheinigte dem Bauprojekt eine erhebliche Beeinträchtigung des empfindlichen Moor- und Schilfgebiets. Auch die Bundesforste, die als Grundeigentümer eine gewichtige Stimme haben, machten klar, dass der rund 300 Quadratmeter große Schilfgürtel von höchster Priorität sei.

Diese Argumente dürften schließlich den Ausschlag gegeben haben: Die Investoren zogen ihren Antrag freiwillig zurück, wie die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land der „Krone“ bestätigte. „Im Zuge der Verhandlung am Landesverwaltungsgericht wurde das Projekt zurückgezogen“, so Bezirkshauptmann Johannes Leitner.

Gibt Investor wirklich auf?
Besonders lautstark ist die Freude bei der Bürgerinitiative „Rettet das Buberlemoos“, die seit Jahren für den Erhalt des Naturjuwels kämpft. Viele Anrainer und Unterstützer sehen das ähnlich. Für sie ist klar: Das Buberlemoos darf nicht zu einem exklusiven Luxusprojekt verkommen, sondern soll für alle Menschen zugänglich bleiben.

Die Verbauung ist also vom Tisch – zumindest vorerst. Denn wie der „Krone“ erzählt wird, rechnet man mit einem erneuten Versuch des Investors, ein Projekt im Buberle Moos umzusetzen.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
97.071 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
93.946 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Society International
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
92.645 mal gelesen
Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Innenpolitik
„Kickl hat kalte Füße bekommen – ich nicht“
1007 mal kommentiert
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
988 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
865 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Kärnten
Naturschützer jubeln
Investor zieht Projekt im Buberlemoos zurück
Gegen Prag und Berlin
„Hundi“ zum sechsten Mal im Konzert der Großen
3. Liga Mitte
Sechs Mal Aluminium – Kalsdorf siegte trotzdem!
Österreich-Vergleich
In Villach sind Arbeitnehmer am zufriedensten
Krone Plus Logo
Cup-Duell mit Velden
Annerl hofft in der zweiten Heimat auf mehr Glück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf