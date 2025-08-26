Unfall mit Bike und Autos: Ein Lenker flüchtet

Nach einem Unfall am Sonntag sucht die Polizei von St. Kanzian am Klopeiner See (Kärnten) nach einem der Autolenker: Er fuhr einen weinroten Wagen und dürfte etwa 50 Jahre alt sein.
Bereits am Sonntag, 24. August, gegen 13.25 Uhr lenkte ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt sein Motorrad auf der L 107 von Gallizien kommend in Richtung Grafenstein. Auf Höhe der Ortschaft Moos übersah er das Auto eines 26-jährigen Mannes, welcher nach links abbiegen wollte, aber wegen des Gegenverkehrs sein Fahrzeug anhalten musste.
Bei dem Versuch, nach links auszuweichen, touchierte der 46-jährige Biker das entgegenkommende Fahrzeug und anschließend den angehaltenen PKW des 26-Jährigen.
Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Klagenfurt gebracht.
Der Lenker des am Unfall beteiligten, entgegenkommenden Fahrzeuges blieb zwar kurz stehen, setzte seine Fahrt jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte fort. Gesucht wird nun also nach einem weinroten Auto, dessen noch unbekannter Lenker etwa 50 Jahre alt sein dürfte. Hinweise an die Polizei in St. Kanzian am Klopeiner See erbeten: 059133/2140.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.