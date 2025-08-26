Unfall mit Bike und Autos: Ein Lenker flüchtet

Der Lenker des am Unfall beteiligten, entgegenkommenden Fahrzeuges blieb zwar kurz stehen, setzte seine Fahrt jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte fort. Gesucht wird nun also nach einem weinroten Auto, dessen noch unbekannter Lenker etwa 50 Jahre alt sein dürfte. Hinweise an die Polizei in St. Kanzian am Klopeiner See erbeten: 059133/2140.