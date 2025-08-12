Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NEOS-Initiative

Weniger Gemeinden? ÖVP: „Orte entscheiden autonom“

Niederösterreich
12.08.2025 05:45
Zusammenlegung und/oder Zusammenarbeit: Verschiedene Wege sollen beim Geldsparen helfen ...
Zusammenlegung und/oder Zusammenarbeit: Verschiedene Wege sollen beim Geldsparen helfen (Symbolbild).(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Zusammenlegungen von Gemeinden vorgeschlagen haben die NEOS. Die Reaktion der Volkspartei: „Das soll vor Ort bestimmt werden.“ Gleichzeitig setzte man laut ÖVP vor allem auf Gemeindeverbände ...

0 Kommentare

Weil die finanzielle Lage vieler der 573 heimischen Kommunen angeschlagen ist, schlug NEOS-Sprecherin Indra Collini eine Diskussion über die freiwillige Zusammenlegung von Gemeinden vor.

Beispiel „teures Schwimmbad“
„Wir wollen, dass Gemeinden in Zukunft stärker zusammenarbeiten und im besten Fall Verwaltung und Dienstleistungen freiwillig zusammenlegen“, so Collini. Gleichzeitig rechnet sie vor: „Ein Schwimmbad mag für eine einzelne Gemeinde unfinanzierbar sein. In Kooperation mit Nachbarn wird es aber möglich.“ Auch in den Bereichen Verkehr und Abwasser könnte eine Zusammenarbeit den Gemeindesäckel schonen.

ÖVP: „Gemeinden steht der Schritt frei“
Das Thema nimmt nun Fahrt auf. Denn die NÖ-Volkspartei betont zwar, dass Entscheidungen über die Zukunft einer Gemeinde vor Ort getroffen werden. „Wenn sich Gemeinden dazu entscheiden, sich zusammenzuschließen, so steht ihnen dieser Schritt selbstverständlich frei“, präzisiert aber Parteimanager Matthias Zauner.

Gemeindeverbände besser?

Aus Sicht der ÖVP bieten jedoch vor allem Gemeindeverbände einen besonders praxistauglichen Weg der Zusammenarbeit. „Sie ermöglichen es, Kräfte in zentralen Bereichen – etwa bei Infrastruktur oder Daseinsvorsorge – zu bündeln, ohne dass die Identität und Eigenständigkeit der einzelnen Gemeinden verloren geht“, heißt es.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
211.265 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
156.255 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Ausland
Österreicher stirbt bei Bootsausflug in Lignano
117.218 mal gelesen
Drama im beliebten italienischen Badeort Lignano Sabbiadoro an der Adria (Archivbild)
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1428 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1106 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1010 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf