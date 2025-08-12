Weniger Gemeinden? ÖVP: „Orte entscheiden autonom“

Beispiel „teures Schwimmbad“

„Wir wollen, dass Gemeinden in Zukunft stärker zusammenarbeiten und im besten Fall Verwaltung und Dienstleistungen freiwillig zusammenlegen“, so Collini. Gleichzeitig rechnet sie vor: „Ein Schwimmbad mag für eine einzelne Gemeinde unfinanzierbar sein. In Kooperation mit Nachbarn wird es aber möglich.“ Auch in den Bereichen Verkehr und Abwasser könnte eine Zusammenarbeit den Gemeindesäckel schonen.