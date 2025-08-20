Kassasturz: Worum es in den Gemeinden jetzt geht

„Bund und Land schaffen an, Orte zahlen“

Krismer: „Derzeit schaffen Bund und Land an und die Gemeinden zahlen, wie bei der Kindergartenoffensive. Die Gemeindekooperationen sind komplex, da wie bei Bauhöfen schwer zu sparen ist, wenn es überall schneit oder überall gleichzeitig Grünschnitt zu machen ist.“ Gemeindezusammenlegungen seien laut Krismer wohl nur über ein Anreizsystem möglich.

Gemeindebund pocht auf Freiwilligkeit

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl meint zu der Diskussion: „Wir sehen das mit den Gemeindezusammenlegungen durchaus differenzierter und setzen vor allem auf Freiwilligkeit. Wichtig ist für uns die Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg. Mit einer reinen Gemeindezusammenlegung hat man keinen einzigen Cent an Steuergeld gespart.“