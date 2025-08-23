Vorteilswelt
Glück für Fußgänger

Ohne Schein mit Mamas Auto: Alkolenker baut Unfall

Tirol
23.08.2025 09:02
Unglaubliches Glück hatte ein 25-jähriger Afghane bei einer wilden Raserei am Freitagabend in Innsbruck! Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen einen Fahrradständer. Trotz vieler Fußgänger wurde kein Passant erfasst.

Der 25-Jährige war mit dem Auto seiner Mutter gegen 21.25 Uhr auf der Universitätsstraße in Richtung Westen unterwegs und hatte dieses unbefugt in Gebrauch genommen, wie die Polizei mitteilt.

Kein Schein und alkoholisiert
Mit gutem Grund: Der Mann hat keinen gültigen Führerschein und war bei seiner Fahrt zudem noch alkoholisiert! Bei seiner wilden Fahrt fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich der Kaiserjägerstraße und verlor dort die Kontrolle über das Fahrzeug.

Trotz hoher Fußgängerfrequenz im Bereich der Unfallörtlichkeit wurde kein Fußgänger vom Fahrzeug erfasst.

Die Polizei

Er fuhr dabei über einen Gehsteig hinaus und prallte gegen einen Fahrradständer. Er wurde dabei leicht verletzt. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. „Trotz hoher Fußgängerfrequenz im Bereich der Unfallörtlichkeit wurde kein Fußgänger vom Fahrzeug erfasst“, schildert die Polizei. Der Pkw wurde beschädigt.

