Behörde schreibt die Sanierung des Müllberges vor

Grenzwerte als Maßstab

Dennoch ordnete Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf jetzt die Sanierung der Deponie bis Ende 2027 an. Spätestens bis 13. Oktober muss begonnen werden. Am Ziel, das der Zöchlingabfallverwertungs- GmbH aus dem Gölsental behördlich vorgegebenen wird, ist nicht zu rütteln: Am Ziegelofen darf nur Material verbleiben, das die Grenzwerte erfüllt. Nicht konforme Stoffe müssen nachbehandelt oder ebenso gründlich wie ordnungsgemäß entsorgt werden. Dem Betreiber wurde allerdings großzügiger Spielraum bei der Wahl der technischen Methoden eingeräumt. Die Behörde überwacht aber Planung und Umsetzung engmaschig. Und zwar auf einer definierten Fläche von 15.000 Quadratmetern bis in sechs Meter Tiefe. Ergibt 90.000 Kubikmeter bedenklichen Drecks.