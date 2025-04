„Müllskandal“ am Ziegelofen: Nun spricht Betreiber

Betreiber: Hochwasser schuld an „falschem“Müll

Dennoch gesteht Johann Zöchling ein, einen „in der „Hitze des Gefechts“-Fehler gemacht zu haben, schiebt die Schuld aber quasi auf die Natur: „Wir hatten nach dem Hochwasser im September große Mengen an Müll zu bewältigen. Das erklärt auch den zu hohen Kunststoffanteil an einigen Stellen. Dazu bekennen wir uns, bieten aber Lösungen an!“ An einem Sanierungskonzept werde gearbeitet.