Lauter Hilferuf für Streunerhunde in der Türkei

Was Tierfreunden tun können

PETA Deutschland kritisiert: „In anderen Ländern wurde offensichtlich, dass das Töten von Hunden nicht nur inhuman, sondern auch unwirksam ist. Wir unterstützen die Proteste von Tierfreunden, die sich für die Tiere in Not nun einsetzen und plädieren für nachhaltige Lösungen, wie die Populationskontrolle durch flächendeckende Kastration und Wiederfreilassung der Hunde.“ Heimischen Tierfreunden wird empfehlen, die Türkei als Urlaubsland zu meiden und damit Druck auf die türkische Regierung aufzubauen. Wer spenden möchte, sollte das direkt an Tierschutzvereine tun, die in der Türkei aktiv sind.