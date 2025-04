Rost-Entwarnung: Eiffelturm robuster als gedacht

„Er ist in einem unglaublichen Zustand“, sagte der Präsident der Eiffelturm-Betreibergesellschaft, Jean-François Martins, kurz vor Abschluss einer aufwendigen Renovierung des Pariser Wahrzeichens am Dienstag. „Der Turm hat eine enorme Solidität.“ Während der laufenden Anstricharbeiten habe man in einem Bereich sämtliche vorherigen 19 Farbschichten abgetragen und sei überrascht worden.