Weich und knusprig: Bestnoten für das Grillhuhn

Sonntag Mittag, der Familie knurrt der Magen und Papa versucht per Föhn oder Herumwedeln des Sitzpölsterchen, den Kohlen die nötige Glut zu verpassen. Ein Bild, das mir aus Kindheitstagen in Erinnerung blieb. Kürzlich erwischte ich mich selbst beim verzweifelten Pusten in den Kohle-Anzündkamin. Dass nach dem Grillen die rauchgetränkte Kleidung sofort in die Waschmaschine muss, ist selbsterklärend. Dass sich die Duftnoten des verkohlten Brenngutes bis in die letzte Pore der Haut fressen, lässt eine Dusche unausweichlich erscheinen. Aber der Geschmack eines über Holzkohle gegrillten Koteletts ist das alles Wert! „Da muss man aber schon ein Experte sein, um den Unterschied zu erkennen“, weist mich Grillweltmeister Patrick Bayer, der für Weber unter anderem Grillkurs veranstaltet, zurecht.