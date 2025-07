„Falsche Mentalität zu unterstellen, ist zynisch!“

In der Diskussion um Teilzeitarbeit bezieht Timon Pfleger, Jurist der Abteilung Sozialpolitik der Arbeiterkammer, klar Stellung. Die Forderung von Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer nach einem „Mentalitätswechsel“ hält er für zynisch. Gerade in belastenden Branchen wie Pflege, Reinigung oder Handel sei Teilzeitarbeit meist keine freiwillige Entscheidung, sondern eine Notwendigkeit – etwa aufgrund fehlender Kinderbetreuung oder weil Arbeitgeber keine Vollzeitstellen anbieten. Auch zur Steuerdebatte merkt Pfleger kritisch an: Das progressive Steuersystem könne für manche ein Hindernis darstellen, mehr zu arbeiten, doch strukturelle Probleme wie Betreuungslücken seien das weitaus größere Hemmnis.