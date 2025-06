Neuer Dortmund-„Tatort“: Im Fegefeuer der Gewalt

Der aktuelle Fall des Ruhrpott-Trios ist von beklemmender Zeitlosigkeit und zeigt in vielen Nuancen auf, in welcher Ohnmacht sich Gewaltbetroffene nicht zuletzt aufgrund der heiklen Gesetzeslage befinden. „Ich wollte erzählen, wie weit diese Form der Gewalt wirkt, wie tief und unsichtbar das Gift in das Leben einsickert“, erklärt Drehbuchautor Markus Busch den düsteren Zugang, „ich hoffe einfach, dass dieser Film auch quasi in die andere Richtung funktioniert: dass er auch Täter nicht unberührt lässt.“