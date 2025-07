Auf Sebastian Ofner wartet deutscher Routinier

Misolic fordert Etcheverry

Filip Misolic, der am Montag erstmals in den Top 100 der Weltrangliste aufscheint, und Joel Schwärzler kannten ihre Gegner bereits. Misolic fordert den als Nummer fünf gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry, Schwärzler trifft auf den als Nummer acht gesetzten Ungarn Marton Fucsovics und ist am Montag als einziger Österreicher im Einzel im Einsatz. Aus der Qualifikation schaffte es kein weiterer ÖTV-Spieler in den Hauptbewerb, vor Rodionov waren schon Nico Hipfl, Neil Oberleitner und Sandro Kopp gescheitert.