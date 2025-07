Ist „bummvolle“ Polizeischule in Graz bald leer?

Hinzu kommt, dass frischgebackene Polizisten in einem „Flexi-Pool“ landen, der sie verschiedenen Einheiten, wie etwa dem Anhaltezentrum Vordernberg, zuweist. Ist der Dienst dort beendet, würden die wenigsten zu ihrer Stammdienststelle zurückkehren und stattdessen um eine Versetzung in Wohnortnähe ansuchen. „Dadurch fehlen viele Beamte an der Basis“, warnt Grill.