Hospitzbegleitung: Was am Ende wirklich zählt

In Niederösterreich werden dringend freiwillige Hospizbegleiter gesucht. Menschen, die bereit sind, anderen in ihrer letzten Lebensphase Zeit, Mitgefühl und Würde zu schenken. „Am Lebensende zählt nicht mehr, was wir geleistet haben – sondern wer wir sind“, sagt Petra Kozisnik, Geschäftsführerin des Hospiz Landesverbands NÖ. Im krone.tv-Talk gibt sie Einblicke in die Arbeit, erklärt, warum der Tod noch immer ein Tabu-Thema in unserer Gesellschaft ist und warum Hospitz ein Geschenk ist, das beide Seiten verändert. Mehr dazu sehen Sie im Video oben!