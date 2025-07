Demo und Mahnwache bei letzter Landtagssitzung

Um 18 Uhr startet heute, Dienstag, ein großer Solidaritätszug am Grazer Mariahilferplatz und zieht von dort in Richtung Eisernes Tor. Organisiert wird er von Sozialorganisationen, denen Kürzungen ins Haus stehen. Genau am heutigen Dienstag werden die „massiven Einschnitte“ – so etwa bei der Caritas – wirksam. Von etwa 40 betroffenen Organisationen ist die Rede, viele davon seien in ihrer Existenz bedroht.