Bei „Geister-Baustelle“ wird nun wieder gewerkelt

„Hier sind schon die Mäuse und Ratten eingezogen.“ Diesen Satz konnte man in Igls in letzter Zeit öfters hören. Er bezieht sich auf eine Baustelle, die laut Aussage mehrerer Bewohner seit Monaten still gestanden haben soll. „Es geht schon ewig nichts mehr weiter und auch Bauarbeiter sind nie zu sehen.“ Vermutet wurde auch schon, dass die Baufirma in Konkurs gegangen sein könnte.