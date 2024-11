„Es ist bitter für die Menschen daheim“

Die 33 Community Nurses in Salzburg sind eine wertvolle Unterstützung für Pflegebedürftige zu Hause. Dass das Projekt nach dem Wegfall von EU-Mitteln mit Ende 2024 plötzlich wackelt, weil ausgerechnet in der Pflege-Krise mit derzeit 500 gesperrten Betten in den Seniorenheimen die Lücke nicht geschlossen wird, schockiert.