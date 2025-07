Beim Thema Wolf wandelt Tirol auf Kärntner Pfaden

Dort seien in einem Jahr 22 Wölfe geschossen worden, in Tirol acht. „In Kärnten hat die Jagd absolute Rechtssicherheit“, erläutert Stefan Brugger von der Weidezone Tirol. „Es gab auch schon Anzeigen gegen einzelne Personen und Beamte. Keine Anzeige wurde weiterverfolgt“, betont er.

Mittwoch startet Juli-Landtag: Dringlichkeit zuerkannt

Unterstützung kommt nun wie berichtet von FPÖ, Liste Fritz und Neos. „Wir haben ein Jahr lang mit der ÖVP und ihren Bauernvertretern darüber gesprochen, dass sie den Weg Kärntens gehen sollen. Immer wieder wurden wir vertröstet. Nun geht die Opposition voran“, schreibt Brugger in einem Rundmail an Unterstützer.

Gemeinsam wird beim Juli-Landtag, der am Mittwoch startet, ein Dringlichkeitsantrag für eine Novelle des Tiroler Almschutzgesetzes eingebracht. Und so wie es derzeit aussieht, stimmen SPÖ und ÖVP der Dringlichkeit tatsächlich zu. Damit kann im Landtag am Ende der regulären Tagesordnung diskutiert und abgestimmt werden.