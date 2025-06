Mattle verurteilt gezielte Attacken gegen Tirol

Anzeigen gegen Beamten der BH Innsbruck-Land

Nun erreicht die Anzeigewut des Wiener Tierschutzvereines eine neue Dimension: Gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BH Innsbruck wurde Anzeige wegen Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz erhoben, weil diese den Auftrieb von Schafen auf die Seducker Hochalm im Stubaital nicht unterbunden hätten. Das Land Tirol will zum laufenden Verfahren auf „Krone“-Nachfrage nur so viel sagen: „Die BH Innsbruck-Land wird die Anzeige im Detail prüfen und in der Folge – gemäß Zuständigkeit – an die betreffenden Stellen weiterleiten.“