Tirol will EU-Lockerungen beim Thema Wolf nutzen

In den Augen von Brugger hat die hiesige Wolfspopulation einen günstigen Erhaltungszustand erreicht. Er fordert die Politik daher dazu auf, diesen auszurufen, wenn im Juli der entsprechende Bericht an die EU-Kommission fällig ist. Und: Wölfe ohne Verordnung schon vor einem Riss zu entnehmen, müsse in bestimmten Weidezonen immer möglich sein. Die dritte Forderung des Vereins lautet, sich im Jagdgesetz der Gefahr durch Bären stärker anzunehmen.