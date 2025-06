„Wir müssen die Dinge besser verkaufen“

Bei den Grünen tut sich was: Während Umweltministerin Leonore Gewessler als neue Bundessprecherin antritt, will Helga Krismer, die Klubobfrau der niederösterreichischen Grünen, in den Bundesvorstand einziehen - und damit künftig auch auf Bundesebene mitmischen. Im krone.tv-Talk mit Jana Pasching spricht sie darüber, wo die Grünen in Zukunft noch stärker werden sollten, ob Polarisierung schadet und was gegen zukünftige Hochwasser getan werden muss.