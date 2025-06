Das sagt Terrorexperte zur aktuellen Bedrohung

Nach Drohungen aus Teheran vor Schläferzellen in den USA steigt die Sorge vor Anschlägen in Europa. Laut Terrorismusexperte Nikolaus Stockhammer sei Wien für den Iran besonders interessant, da es seit Jahrzehnten als „Drehkreuz der Spionage“ gelte. Die iranische Botschaft in der Hauptstadt ist eine der größten Europas – und könnte laut Experten auch als Basis für hybride Operationen dienen. Als primäre Bedrohung sieht Stockhammer die Schläferzellen allerdings nicht. „Es kann auch eine Art Strohfeuer sein, das ablenken soll.“ Denn die neue Bedrohung kommt oft nicht mehr aus dem Schatten, sondern direkt aus dem Netz. Es sei schlicht komplexer und multidimensionaler geworden. Mehr dazu sehen Sie im Video oben.