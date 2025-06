Fahrradfahrer von Wohnmobil und Autos erfasst

Gleich mehrere Radfahrer waren am Dienstag in Tirol in schwere Unfälle verwickelt. In Innsbruck und Vils (Bezirk Reutte) wurden eine Frau und ein Mann von Autos erfasst – in Osttirol wurde ein 24-Jährige gar von einem Wohnmobil angefahren. Ebenfalls im Bezirk Lienz kam eine E-Bikerin (55) zu Sturz, woraufhin diese bewusstlos liegen blieb.