Kinder-Bande plünderte in Tirol Tabaktrafik

Zugeschlagen hat das junge Trio am Sonntag kurz nach 20.30 Uhr in Kramsach (Bezirk Kufstein). „Ein 10-jähriger Bub mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, ein 12-jähriger Österreicher und ein 10-jähriges Mädchen aus Kamerun stehen im Verdacht, in eine Tabaktrafik in Kramsach eingebrochen zu haben“, heißt es von Seiten der Polizei.