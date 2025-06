„John“: ein Thriller als mörderisches Kammerspiel

Leser wird immer wieder in die Irre geführt

Mit ihr rollt sie die vergangenen Jahre auf – Jahre, in denen das Sterben in einem Netz von Intrigen und Manipulationen weiterging. Doch diesmal verläuft es stiller, nicht ganz so detailreich in all seinen Grausamkeiten, fast wie nebenher: „Ich wollte und will nie das Gleiche machen. Deswegen habe ich einen anderen Ton gefunden. ,John‘ ist wie ein Kammerspiel. Die Spannung baut sich mehr aus der Dramaturgie auf, in vielen Dialogen, in denen Yoko lügt und manches verschweigt, sodass die Leser immer wieder in die Irre geführt werden.“