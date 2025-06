Die junge Elite der burgenländischen Winzer

Von Fachreisen bis zum besten Sommelier

Darüber hinaus ist eine Reihe von Präsentationen im In- und Ausland fix – von einer Verkostung beim Wein-Burgenland-Auftritt im Oktober in München über einen Event bei der Fachreise deutscher Sommeliers bis zur renommierten Veranstaltung „Best Sommelier of Austria“. Im September dürfen sich alle 12 Winzer den Lektoren der Weinakademie Österreich präsentieren. VieVinum steht 2026 an. Die limitierte 12er-Box, die von jedem Betrieb einen Wein enthält, gibt es ab Herbst im „my.burgenland.shop“ in Parndorf. „So können wir junge Konsumentenschichten ansprechen“, sagt Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld.