Loiblpass: Drogenschmuggler bei Kontrolle gefasst

Einer Einreisekontrolle wurde am Dienstagabend am Grenzübergang Loiblpass ein 31-jähriger Kroate in seinem Klein-Lkw unterzogen. Er übergab den Beamten freiwillig 30 Gramm Cannabis. Als zwei Diensthundeführer zugezogen wurden, gab der Mann noch einmal 100 Gramm Speed heraus. Der 31-Jährige wurde festgenommen.