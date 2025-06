Starke Bilder und wirre Traktate bei Brotherhood

Im ersten Teil ihrer Trilogie zum Thema „Gewalt und Gesellschaft“ hat sie bei laufender Vorstellung K.-o.-Tropfen konsumiert. Diesmal masturbiert sie, wieder namens des Feminismus, in Live-Großaufnahme vor der Karikatur eines deutschen Großregisseurs, der sich daraufhin in den Kopf schießt (was als Reaktion doch übertrieben erscheint).