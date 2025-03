Bausperren-Hammer: Versiegelung in großem Stil

Enteignung durch Zwangsabgabe

Somit sind 132.000 Quadratmeter für die jeweiligen Grundbesitzer, in Summe 23 an der Zahl, für die Dauer der Ausarbeitung eines neuen Raumordnungskonzeptes, aber maximal für zwei Jahre, nicht mehr verfügbar. Die Stadt will die Zeit für Verhandlungen über eine in ihrem Sinne bestmögliche Verbauung nutzen. Am Ende des Tages steht den privaten, kirchlichen und institutionellen Besitzern noch die Hälfte ihrer Fläche frei zur Verfügung. Bei der anderen Hälfte beträgt ihr rechnerischer Verlust 1000 Euro pro Quadratmeter. So hoch ist die Differenz zwischen von der Stadt angebotenem Preis zu Wohnbau-Förderungsrichtlinien und Marktwert.