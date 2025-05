Zweigleisige Ausbau der Pyhrnbahn ist auf Schiene

Die Genehmigung des UVP-Bescheids für den Ausbau des Streckenabschnitts zwischen den Bahnhöfen Hinterstoder und Pießling-Vorderstoder liegt am Tisch. .„Der öffentliche Verkehr wird durch diese Investition in den zweigleisigen Ausbau spürbar gestärkt. Mehr Züge, mehr Pünktlichkeit und kürzere Fahrzeiten – das ist ein starkes Signal für klimafreundliche Mobilität und regionale Erreichbarkeit“, so Umweltlandesrat Stefan Kaineder. Die Vorarbeiten für das Projekt sollen Anfang 2026 beginnen.