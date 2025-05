Gotteshaus als Heimat für seltenes Kunstwerk

„Juwel ist unsere Tabernakeltür“

Ebenso strahlen die drei Altäre im Kircheninneren mit ihren Darstellungen. „Beim Hochaltar aus 1815 steht das Kruzifix, das aus dem 15. Jahrhundert stammt, im Mittelpunkt. Bewacht wird der Altar von Statuen der Heiligen Rupert und Virgil. Der Marienaltar an der linken Seite, wo die Muttergottes in Szene gesetzt ist, ist in der Zeit um 1750 entstanden. Ein Juwel ist unsere Tabernakeltür“ so Valeško. Das sakrale Kunstwerk wurde Mitte des 18. Jahrhunderts gefertigt.