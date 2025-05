Korosec über Frauen: Eigeninteresse führt zu Armut

Laut Statistik Austria liegt die Mindestpension in Österreich bei 1.274 Euro. Jede dritte Pensionistin ist somit armutsgefährdet. Doch wer ist schuld? Die Politik? Das System? Oder doch die Frauen selbst? Seniorenbundchefin Ingrid Korosec im krone.tv Interview: „Wenn ich weniger arbeite, bekomme ich auch weniger Pension. Das hat nichts mit Schuld und Nichtschuld zu tun. Das ist so, wie man sich das Leben einrichtet.“ Die Politik, so die langjährige Seniorenpolitikerin, könne nur die Rahmenbedingungen schaffen. Für den Rest seien die Betroffenen selbst verantwortlich.