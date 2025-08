Bundesratspräsident: „Brauchtum wieder stärken!“

Peter Samt (FPÖ) will in seiner Amtszeit als Präsident des Bundesrats den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Besonders Brauchtum, traditionelle Vereine und generationenübergreifende Zusammenarbeit liegen ihm am Herzen. „Gerade in Zeiten der Spaltung braucht es mehr Fokus auf das Gemeinsame“, betont der FPÖ-Politiker. Auch altes Handwerk soll wieder sichtbarer gemacht und als Teil der kulturellen Identität gewürdigt werden. Wie das gelingen kann und mehr zu seinen Plänen, sehen Sie im Video oben!