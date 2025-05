Das sagen die Pendler zur Grazer Mega-Baustelle

16 Einweiser beantworten Fragen

Was einige Fahrgäste positiv hervorheben: Einweiserinnen und Einweiser der Holding stehen mit grellgelben Warnwesten sowohl am Jakominiplatz als auch am Bahnhof, um Fragen zu beantworten. 16 sind es laut Holding insgesamt, sie kommen um 4.30 Uhr und gehen um Mitternacht nach Hause, decken also die gesamte Zeit ab, in der Bus und Bim verkehren.