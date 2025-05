Echte Qualität statt Geistertechnik bei KroneSonne

Wechselrichter aus China unberechenbares Risiko

Laut Reuters wurden in den USA nicht dokumentierte Kommunikationskomponenten in Solarwechselrichtern chinesischer Hersteller entdeckt – Bauteile, die in keiner Produktunterlage aufscheinen und Firewalls umgehen könnten. Zwei mit der Untersuchung vertraute Quellen bestätigen die erschreckenden Erkenntnisse: „Diese versteckten Module könnten unautorisierten Fernzugriff ermöglichen – eine Bedrohung für Netzsicherheit und Infrastruktur.“ Der European Solar Manufacturing Council (ESMC) spricht von einem „sehr besorgniserregenden“ Fall und fordert die EU-Kommission dringend dazu auf, Sicherheitsstandards und Prüfmechanismen zu verschärfen.